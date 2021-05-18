تسريبات تكشف مواصفات هاتف OPPO Reno 5 A من أوبو

كشفت تسريبات أن شركة أوبو الصينية تستعد لإطلاق هاتفها OPPO Reno5 A فى بداية شهر يونيو المقبل، وذلك بعد أن تم اعتماده من أكثر من وكالة للهواتف الذكية.



وبحسب موقع Gizmochina؛ فإن هاتف OPPO Reno5 A قد تم تسريب بياناته على قائمة Google Play تحت أكواد CPH2199 و A101OP حيث من المتوقع أن يحصل على تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .



وسيأتى هاتف OPPO Reno5 A من أوبو شاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة في الخلف، ونوتش في أعلى يسار الشاشة.



وسيقدم هاتف OPPO Reno5 A من أوبو على كاميرا خلفية رباعية، الأساسية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 16 ميجا بيكسل، مع اللونين الأبيض والأبيض.

وسيحتوى هاتف OPPO Reno5 A من أوبو على بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مع واجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 11، ونظام التشغيل أندرويد 11.