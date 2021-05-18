قوة الأمم المتحدة تعلق على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل

أعلنت قوة الامم المتحدة "يونيفيل"، اليوم الثلاثاء، التنسيق مع الجيش اللبناني من أجل تعزيز السيطرة على جنوب لبنان.

وقال: "نكثف دورياتنا لمنع وقوع حوادث أخرى في جنوب لبنان، والوضع هادئ الآن في جنوب لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين عن إطلاق صافرات الإنذار في كيبوتس مسجاف أم ، وهو الجزء الشمالي من إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي ، تم إطلاق ستة صواريخ من لبنان إلى إسرائيل ، لكن يبدو أن جميع القذائف سقطت في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوته المدفعية أطلقت باتجاه مصادر الإطلاق".

وفي وقت سابق من يوم 13 مايو ، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على

إسرائيل ، لكن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

ظهرت تقارير متعددة تفيد بسماع انفجارات وصافرات صواريخ على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يوم الاثنين.

ولم ترد انباء عن وقوع إصابات او أضرار في المستوطنات الإسرائيلية بعد تفعيل صافرات الإنذار.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن ما لا يقل عن خمسة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل ، لكنها سقطت جميعها على الأراضي اللبنانية.