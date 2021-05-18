حالة الطقس في جميع أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء.. تفاصيل

تشهد حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا إذ تكون معدلات درجات الحرارة طبيعية، خاصة عقب انتهاء الموجة الحارة التي شهدتها محافظات الجمهورية بشكل مؤقت لمدة 24 ساعة.

ويكون الجور حارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



كما تشهد السواحل الشمالية، طقسا معتدلا على باقي الأنحاء ليلا، وتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وتأتي درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 32 للعظمى والصغرى 18، السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 17، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22، جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25.