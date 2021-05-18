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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضائية أمريكية: بايدن يواجه ضغوطا لاتخاذ موقف حازم تجاه إسرائيل

جو بايدن
جو بايدن

ذكرت فضائية "ان بي سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه ضغوطا من التقدميين في الحزب الديمقراطي بسبب فلسطين.

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غارات إسرائيلية على مبنى في غزة

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بايدن لـ نتنياهو: أتحدث مع مصر وشركاء آخرين للتهدئة في غزة

وقالت الفضائية في تقرير لها إن بايدن يواجه ضغوط  لاتخاذ موقف أقوى تجاه إسرائيل وسط أعمال القتال الأخيرة مع الفلسطينيين.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش الانخراط الأمريكي مع مصر وشركاء آخرين للتهدئة في غزة، وذلك خلال اتصالا مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو،  وفق لماذكرته وسائل إعلام متفرقة.


وذكر البيت الأبيض إن بايدن أبلغ نتنياهو تأييده وقفا لإطلاق النار.

وعبر بايدن  لنتنياهو، عن قلقه على سلامة الصحفيين وأكد على الحاجة لضمان أمنهم، لكنه  شجع خطوات إسرائيل المستمرة لمحاسبة المتورطين بالعنف في داخل إسرائيل ، مشيرًا إلى  قلقه البالغ كذلك من العنف في الداخل الإسرائيلي.

وأعلنت واشنطن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعرب عن دعمه لجهود تحقيق وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.


وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن "أكد دعمه الصارم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية العشوائية"، كما "رحب بالجهود الرامية إلى مكافحة العنف العنصري وإعادة الهدوء إلى القدس، داعيا إسرائيل لبذل كل الجهود الممكنة من أجل حماية المدنيين الأبرياء".

وبحث بايدن ونتنياهو "سير العمليات العسكرية لإسرائيل ضد حركة حماس والتنظيمات الأخرى في غزة".


وذكر البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو اتفقا على الاستمرار في الاتصالات بينهما وبين فريقيهما.

الرئيس الأمريكي جو بايدن الحزب الديمقراطي البيت الأبيض مصر قطاع غزة

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