"تجليات ورموز" كتاب جديد لـ مساعد حماد عن خبايا الفضاء بمعرض الكتاب

يستعد الكاتب السعودي الشهير مساعد حماد، لطرح أحدث كتبه بعنوان "تجليات ورموز"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب والمقرر انطلاقه الشهر المقبل بأرض المعارض.



الكتاب يحتوى على 5 فصول من الحجم المتوسط، وتدور فكرته عن تجليات ورموز الفضاء وتأثير حركة الكواكب فى مشاعر البشر، وكيف أن لحركة القمر ودوراتها حول الشمس والأرض قد تجعل الأشخاص عرضه للسعادة أو الحزن.



ويرصد الكاتب مساعد حماد، والذي شارك العام قبل الماضي فى معرض الشارقة للكتاب بمؤلفه "للحب خطوات حاسمة"، من خلال بعض القوانين الخاصة بالقمر والشمس مستعينا ببعض الأقوال الشهيرة لجماعة إخوان الصفا التى أكدت على تأثير دوران القمر فى مشاعر الأشخاص.



يذكر أن الهيئة العامة للكتاب، قالت إن موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 للدورة التدريبية 52، سيكون في الفترة ما بين 30 يونيو، ويستمر حتى 15 يوليو 2021.