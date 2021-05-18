بعد مشاركته في تعويم "ايفر جيفين" .. وفاة ريس تكريك الكراكة مشهور متأثرا بإصابته بكورونا



لفظ محمد عبداللاه أحمد، رئيس تكريك الكراكة مشهور، بهيئة قناة السويس، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وكان محمد عبد اللاه أحد الأبطال من العاملين بهيئة قناة السويس، والمكرمين من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، علي مجهوده في نجاح تعويم السفينة البنمية الجانحة " ايفر جيفين" وإستئناف حركة الملاحة بعد توقف 6 ايام متواصلة بالمجري الملاحي للقناة.

وبحسب مقربون، أكدوا إنه نقل للعناية المركزة باحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا، وتم دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية.

وكان محمد عبد اللاه، كشف تفاصيل مشاركته في تعويم السفينة الجانحة، خلال احتفالات الهيئة بنجاح المهمة الوطنية، مؤكدا إن الكراكة دخلت لتعويم السفينة الجانحة في المرحلة الثانية بعد القاطرات، نظرا لاستدعائها بعد محاولات عديدة من القاطرات، مضيفا: عندما ذهبنا وجدنا مقدمة السفينة «شحطت» أكثر من 30 أو 40 مترا، على عمق ثلاثة أمتار، ومن الخلف نحو 30 مترا، موضحا أنهم استخرجوا 37 ألف متر مكعب من الرمال من أسفل السفينة.

وأضاف «عبداللاه» في لقاء مع قناة «TeN» الفضائية، أنه تم تكريك 8 أمتار في البداية، وبعدها تم التكريك حتى عمق 10 أمتار، ثم دخلت القاطرات، وحاولت جذب السفينة، لكنها لم تستطع، فدخلت الكراكة مشهور مرة أخرى، وعملت على التكريك حتى عمق 13 مترا، وبعدها دخلت القاطرات وحاولت مرة أخرى، ولم تستطع تحريك المركب، فدخلت الكراكة للعمل مرة أخرى، وعملت حتى عمق 18 مترا، وبدأت القاطرات تسحب المركب، مشددا على أن جميع العاملين على طاقم الكراكة، كانوا موجودين و«مكانش فيه حد بينام».

وتابع رئيس تكريك الكراكة مشهور، أنهم أثناء العمل على المركب، كانوا في خطورة، وخائفين أن تسقط السفينة عليهم، موضحا: «كنا خايفين المركب يقع علينا بس إحنا قولنا ربنا يكرمنا، هي تعوم وإحنا مش مشكلة، وبرضو كان فيه خطورة الحفار يخبط في المركب، ويعملنا مشكلة تانية، لكن الحمد لله خلصت، وكل اللي اشتغلوا مصريين، سواء على القاطرات أو الكراكة مشهور».

ولفت إلى أنهم في أول يوم استخرجوا 15 ألف متر مكعب من الرمال، وفي اليوم الثاني استخرجوا 10 آلاف متر من الرمال، وفي اليوم الأخير استخرجوا الكمية الباقية من 37 ألف متر مكعب من الرمال، مؤكدا أن المركب بدأت تعوم في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وحينها خرج الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأعلن أن المركب عامت بنسبة 80%، وبعدها انتظروا حتى ارتفع منسوب المياه، وعامت السفينة.

وأكد أنهم كانوا يعملون على مدار الـ24 ساعة، معربا عن شكره لرئيس الهيئة، وجميع مهندسي الكراكة مشهور.

