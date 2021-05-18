شاهد.. عودة الحياة لشوارع بني سويف بعد إجازة عيد الفطر المبارك

شاهد.. عودة الحياة لشوارع بني سويف بعد أجازة عيد الفطر المبارك

عادت الحياة إلي طبيعتها في جميع المصالح الحكومية والمنشآت بمحافظة بني سويف حيث شهدت محافظة بني سويف عامة ومدينة بني سويف العاصمة خاصة تطويرا وتجميلا في معظم شوارعها الرئيسية حتي تكاد معالمها تغيرت.

ففي فترة وجيزة شهدت المحافظة تطوير وتزيين ميدان العبور والمحطة والمديرية والسكرية شرق النيل وشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف ، الدكتور محمد هاني غنيم قال بأن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة المحافظة الخاصة بدعم شبكة الطرق الداخلية وتطوير الميادين والشوارع الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية، حيث تشمل الخطة رصف وإعادة رصف وتجديد الأرصفة والإنارة والتشجير والتخطيط الأرضي، ووضع العلامات الإرشادية مع تحديد أماكن بعدم الانتظار بها، ما يساهم في تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.



واصل اللواء جمال مسعود السكرتير العام تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بشأن المتابعة الميدانية لتطبيق قرارات الحكومة وتحقيق الانضباط بالشارع السويفي والاطمئنان على مستوى الخدمات والمرافق العامة وإجراءات وجهود تحسين مستوى النظافة العامة وتلافي مشكلات نقاط تجميع القمامة .



من جانبة ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "خلال اتصال تليفوني "بالمهندس أحمدالناقةرئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف ، الموقف التنفيذي لخطة الهيئة العامة التي تتضمن تنفيذ وإنشاء عدد من المشروعات في قطاع الطرق والكباري ،ضمن خطة الدولة لدعم شبكة الطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.



حيث ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع كوبري الميمون– مركز الواسطى، والذي أفاد رئيس الفرع أنه حاليا تم فتح حارة الخدمة التابعة للكوبري للقادم من بني سويف اتجاه القاهرة ، مؤكدا على أن الطريق مفتوح الآن لمرور السيارات ، منوها أنه تم الانتهاء من تنفيذ الكوبري " المرحلة الأولى "،وفور الانتهاء من أعمال الحائط الساند"في غضون شهر"سيتم فتح الطرق للقادم من القاهرة إلى بني سويف ، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال المرحلة الثانية من الكوبري والتي سيتم عند البداية فيها تبديل الاتجاهات،مؤكدا على أن الأعمال تتم بشكل منتظم، وأن المشروع في طريقه للانتهاء ودخوله الخدمة في القريب العاجل.



كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السادات بمدينة بني سويف بطول 5.2كم ،بداية من دوران الحمرايا شرق النيل مرورا بكوبري بني سويف على النيل حتى كوبري السادات على طريق الفيوم ناحية الأزهري، حيث أفاد رئيس فرع الهيئة أنه تم الانتهاء من كشط المسافة من كوبري السادات حتى كوبري النيل العلوي، على أنه سيتم استئناف العمل بالمشروع فور عودة الشركات المنفذة من أجازة العيد،مؤكدا على أن العمل بالمشروع يتم بنسب تنفيذ جيدة وأنه سيتم الانتهاء منه حسب التوقيتات المحددة.



وفيما يتعلق بالأعمال الجارية بالطريق الغربي (دمو – بنى سويف )،حيث ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروع بطول 27 كم ، لاسيما وأن هذا الطريق يعتبر من الشرايين الرئيسية بشبكة الطرق الواقعة بدائرة المحافظة ، حيث أفاد رئيس فرع الهيئة في هذا الشأن بأن المشروع هو عبارة عن رفع كفاءة الطريق بنظام الـ RDF ( تدوير طبقات الرصف) وتم الانتهاء من مسافة 8 كم حتى الآن ، وتجري الأعمال بنسب تنفيذ جيدة وحسب البرنامج الزمني المتفق عليه مع الشركات.



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