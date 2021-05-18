يديمها عليك بالصحة.. نيكول سابا تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

احتفلت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الميلاد ال 81 للفنان الكبير عادل إمام .

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ونشرت نيكول سابا صورة لها مع عادل إمام وعلقت قائلة " كل سنة وانت طيب يا زعيمهم كلهم..من هنا ل مئات السنين.. ربنا يديمها عليك بالصحة يا رب يا استاذنا بموت فيك️#الزعيم #عادل_امام ".



وصادف امس الاثنين، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 81 الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، ويعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.



الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

