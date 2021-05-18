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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الدواجن

ارتفاع طفيف.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط بالسوق اليوم

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

يقدّم موقع "صدى البلد"، خدمة أسعار أهم المواد الغذائية، والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن، التي استقرت في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء  18-5- 2021.
 

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 18- 5- 2021

 

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 29 و 30 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 30 و31 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 17 إلى 18 جنيهًا.
 

 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3.25 و3.75 جنيه، وسجّل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 2.50 جنيه، والكتكوت البلدي 3.75 جنيهات، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.
 

وسجّل البيض الأبيض 27 جنيها للكرتونة، بينما البيض الأحمر سعره يتراوح بين 29 و30 جنيهًا للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدي فسجّلت 30 جنيهًا، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيهًا.
 

وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيهًا، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكيني 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيهًا، أما لحم البط الفرنساوي فَيَصِل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفي 47 جنيهًا

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