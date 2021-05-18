أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار طن الحديد من المصنع بمتوسط 200 جنيه للطن للمرة الثالثة على التوالى خلال شهر مايو الجاري، فيما تم زيادة الأسعار مرتين قبل عيد الفطر المبارك بواقع 500 جنيه للطن خلال نفس الشهر.

وتعد هذه المرة الثالثة خلال أقل من شهر يتم رفع أسعار الحديد حيث ارتفعت بما يقارب 1000 جنيه في الطن عن الأسعار قبل شهر رمضان.

وأسعار طن الحديد تسليم مصنع ستتراوح بين 14300 – 14600 جنيه للطن فيما كانت الأسعار قبل عيد الفطر تتراوح بين 14100 – 14400 جنيه للطن.

والسعر للمستهلك سيصل إلى 14850 جنيها للطن ، شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.



