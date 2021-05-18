أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تعتذر لمستخدميها في فلسطين والوطن العربي.. و4 رسائل مزيفة تتسبب في اختراق حسابك على واتساب

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

فيسبوك تعتذر لمستخدميها في فلسطين والوطن العربي عن حذف المنشورات وصور الأقصى



اعتذرت شركة فيسبوك Facebook لجميع مستخدميها فى فلسطين والعالم العربي عن ما حدث بشأن منع المشاركات بخصوص مناصرة القضية الفلسطينية، وكذلك ما حدث من حذف لصور المسجد الأقصى عبر تطبيقها Instagram إنستجرام.

ببطارية 5000 مللي أمبير.. تسريبات جديدة تكشف قدرات هاتف Galaxy A22 5G



كشفت تسريبات عدد من المواصفات الجديدة التى سيأتى بها هاتف Galaxy A22 5G من الفئة المتوسطة، والمتوقع أن تصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيأتى الهاتف بقدرات كبيرة مع سعر مناسب.

لغة جديدة .. العرب يتحدون فيسبوك لدعم القضية الفلسطينية .. صور



اجتاحت موقع فيسبوك، مؤخرا لغة جديدة لدعم القضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلى الحاصل هربا من خوارزميات وقواعد مراجعة المحتوى الموجودة على الموقع، والتى وقفت حائلا بين المستخدمين والتعبيرعن رأيهم فيما يحدث بسبب تصنيف تلك الخوارزميات لآراء المستخدمين بأنه غير ملائمة لسياسة فيسبوك مرة، أو أنها خطاب للتحريض على الكراهية فى مرات أخرى.

تفقد كل بياناتك .. 4 رسائل مزيفة تتسبب في اختراق حسابك على واتساب



مع كثرة الرسائل المزيفة فى تطبيق WhatsApp واتسآب والتى تحمل العديد من الروابط الضارة، والتى بمجرد الضغط عليها يتم تحويلك إلى موقع مغاير لمحتوى الرسالة، وتجد فجأة أن كل بياناتك الشخصية بالكامل قد تم اختراقها والتحكم فيها.