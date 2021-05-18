الطوارئ والمرور والنجدة.. أرقام تهمك

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، خدمة لقرائه من خلال نشر أرقام الهاتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية، ليستغيث بها المواطنون فى وقت الحاجة.

ووضعت الشرطة المصرية، رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

ويأتى فى مقدمة تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- مرور أكتوبر 38355532

- الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- الحماية المدنية بالجيزة 37610258