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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيب الملايين.. شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

صدى البلد


احتفل الفنان شريف رمزي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الميلاد ال 81 للفنان  الكبير عادل إمام 

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ونشر شريف رمزي صورة له مع عادل إمام وعلقت قائلا " كل سنة و أنت بألف خير و صحة و سعادة يا حبيب الملايين و تفضل دايماً مصدر فخر و إلهام و قدوة و أستاذ لينا كلنا بحبك قوي ".
 

وصادف امس الاثنين، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 81 الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، ويعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.
 

الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.


 


 

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