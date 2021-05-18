زعيم  المهنة.. علي ربيع يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ81

احتفل الفنان علي ربيع، عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بعيد الميلاد الـ81 للفنان الكبير عادل إمام.

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ونشر علي ربيع، صورة له مع عادل إمام، وعلق عليها "كل سنة وأنت طيب يا زعيم، المهنة ديه صعبة جدا جدا، وفعلا كلها صعوبات، مع كمان صعوبات الحياة، واللي يقدر يستمر كل العمر ده كله؛ يبقى زعيم فعلا، عيد ميلاد سعيد، وربنا يخليك لمصر والوطن العربي".



ووافق أمس الإثنين، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 81، حيث وُلد يوم 17 مايو من العام 1940، وهو أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.



الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

