شريف عبد المنعم: الأهلي يعاني من ضغط المباريات.. والتأهل لم يُحسم

قال شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق يعاني من ضغط المباريات في الآونة الأخيرة، ما بين مباريات الدوري العام، ومباريات دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى صعوبة خوض مباراة كل ثلاثة أيام.

وأضاف عبد المنعم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' : الأهلي لم يحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى الآن، رغم تفوقه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، لكن الأجواء في جنوب إفريقيا مختلفة تماما، والمباراة لن تكون سهلة على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

واختتم عبد المنعم: الأهلي يحتاج إلى تسجيل هدف مبكر في مباراة الإياب أمام صن داونز، حتى يزيد من حظوظه في حسم التأهل إلى نصف النهائي، ويصعب من مهمة الفريق الجنوب إفريقي.