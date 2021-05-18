عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف عبد المنعم: الأهلي يعاني من ضغط المباريات.. والتأهل لم يُحسم

شريف عبدالمنعم
شريف عبدالمنعم

قال شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق يعاني من ضغط المباريات في الآونة الأخيرة، ما بين مباريات الدوري العام، ومباريات دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى صعوبة خوض مباراة كل ثلاثة أيام.

وأضاف عبد المنعم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' :  الأهلي لم يحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى الآن، رغم تفوقه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، لكن الأجواء في جنوب إفريقيا مختلفة تماما، والمباراة لن تكون سهلة على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

واختتم عبد المنعم: الأهلي يحتاج إلى تسجيل هدف مبكر في مباراة الإياب أمام صن داونز، حتى يزيد من حظوظه في حسم التأهل إلى نصف النهائي، ويصعب من مهمة الفريق الجنوب إفريقي.

الأهلى النادي الأهلي شريف عبد المنعم دوري ابطال افريقيا

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف OPPO Reno 5 A من أوبو

الزمالك يسعى لضم أحمد أيمن منصور

الصين تسجل إصابات محلية جديدة بكورونا

عايزين نشكره علشان البلد اتغيرت على إيده.. رسالة من طالبات مصريات بفرنسا للرئيس السيسي

إبراهيم عبدالله: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. وابني أهلاوي

الزوارق الإسرائيلية تطلق النار على شاطئ مدينة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

السيسي يلتقي رئيسة إثيوبيا في باريس.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ