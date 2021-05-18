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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المكسرات

هل للمكسرات مدة صلاحية وما هي علاماتها

المكسرات
المكسرات

يعتقد الكثيرين أن المكسرات من الأطعمة التى لا تنتهي صلاحيتها ويمكن تخزينها لسنوات، ولكنها في الحقيقة تتلف سريعا لاحتواءها على نسب عالية من الدهون والزيوت الطبيعية التى تسرع تلفها إذا تم حفظها بطريقة خاطئة.

وبعد التأكد من شراء المكسرات من مكان مضمون يحافظ على التعبئة والنقل والتخزين بطريقة صحيحة، ننتقل لمرحلة الحفظ والتخزين المنزلي الصحيح الذي تم بخطوات محددة نتعرف عليها في النقاط التالية، مع إمكانية التفرقة السريعة بين المكسرات التالفة والطازجة لتجنب التالف منها كشف عنها الشيف الشربيني. 

 

مدة صلاحية المكسرات على حسب طريقة تخزينها:
 

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يتربع على عرش المكسرات.. تناول حفنة كاجو يوميا لهذه الأسباب

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أضرار الإسراف في تناول المكسرات

المكسرات بقشرها
اللوز والجوز مدة صلاحيهم تصل إلي عامين حيث ان قشرتهم الخارجية قوية وتمكنهم من الحفاظ على الزيوت والفيتامينات الموجوده بها في حال حفظت في مكان جاف بعيد عن الرطوبة والحرارة.
 

المكسرات في الثلاجة


تحفظ المكسرات المقشرة في الثلاجة لمدة 6 أشهر ولكنها تحفظ جيداً بعيداً عن الماء والرطوبة ويفضل استخدام علب الثلاجة المغلقة جيداً.
 

المسكرات في رف المطبخ


يمكن ترك المكسرات لمدة شهر في درجة حرارة الغرفة ويجب إبعادهم تماماً عن أي مصدر للحرارة أو الرطوبة أو المياه لأنهم من أهم الأسباب التى تتلف المكسرات سريعاً.
 

المكسرات بعد تحميصها وتحميرها


بعد التحميص والتحمير يفضل استخدام المكسرات مباشرة ويمكن بقاءها في الثلاجة لأيام.

 

كيف نزيد مدة صلاحية المكسرات:
 

1- الاهتمام بشراء المكسرات بقشرتها الخارجية الكاملة أهم عامل لزيادة مدة صلاحيتها، حيث تحافظ القشرة على كل حبة مما يقلل من إفرازهم لأي مواد تسرع التعفن والتلف.
2- الانتباه لحفظ حبات المكسرات في عبوات طعام جافة ونظيفة سواء كانت زجاجية او بلاستيكية، مع الاهتمام باغلاقها بإحكام لحفظها بطريقة صحية وصحيحة لأطول فترة.

 

3- يمكن ترك المكسرات لمدة شهر في درجة حرارة الغرفة وداخل الثلاجة لعدة أشهر تصل إلى 6 شهور، ولكن في جميع الحالات يجب إبعادهم تماماً عن أي مصدر للحرارة أو الرطوبة أو المياه لأنهم من أهم الأسباب التى تتلف المكسرات سريعاً.

4 - لا تحفظ المكسرات بعد تحميصها وتحميرها في الزبدة هي مجرد جاهزة للتناول وليس للتخزين مع الانتباه لوضعها في الثلاجة لحين تناولها خلال أيام.

5- تجنب شراء حبات المكسرات المشققة أو المكسرة لأنها بذلك ستكون مخزنة لفترات وقد تتلف سريعًا بمجرد شراءها فقط نختار الحبات الكاملة حتى وإن كانت بدون قشرتها
 

علامات تدل على انتهاء صلاحية المكسرات:
وجود ثكوب في الأكياس التي تحفظ بها المكسرات يدل على وجود السوس بها وفسادها.
تجمع أي حشرات أو انتشار بقع التعفن الخضراء على حبات المكسرات علامة واضحة على تلفها وتعفنها.
ظهور رائحة نفاذة مغايرة لرائحة المكسرات الأصلية، رائحة تشبه رائحة الزيت العطن.
بلل المكسرات أو بواشنها يدل على فسادها.
تغير الطعم علامة أكيدة على فساد المكسرات.

الزيوت الطبيعية الأطعمه الحقيقة لفيتامينات الجوز صلاحية المكسرات

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