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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إيه أوحش برج اتعاملت معاه؟ سؤال يستفز متابعي مواقع التواصل وهذه إجابتهم

إيه أوحش برج اتعاملت
إيه أوحش برج اتعاملت معاه؟!

«إيه أوحش برج اتعاملت معاه؟!» سؤال نشرته دينا بدر، الكاتبة المتخصصة في علم الأبراج على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمعرفة انطباع الناس عن أبراج بعضهم البعض، لكن السؤال استفز الجمهور بين مجيب عليه وساخر من بعض الأبراج الفلكية. 

وكان من أبرز تعليقات الناس في إجابتهم على السؤال، قول شخص: « تلات تربع الكومنتات "برج العقرب برج العقرب “ مالهم برج العقرب زي الفل”»، وإضافة ثاني: «مالهاش علاقة بالابراج بيبقى قلة دين وسوء تربية وطباع سيئة».

وتابعة ثالثة: «انا برج العذراء، ومن تعاملي كل برج فيه الحلو والوحش، بس اصعب برج في تعامله وتقلباته المزاجيه الدلو، والسرطان في انطوائيته ف البدايه وحساسيته»، وواصل رابع: «برج الدلو كل حاجة و عكسها، قمة الطيبة و الشر، الحنية و القسوة، الاخلاص و الخيانة، و عمرك ما هتعرف تفهمه لأنهم بارعين في اخفاء اللي بيحسوه».

وأشارت خامس: « والاسد والحمل والجوزاء في النساء صعب في معاملته جداااا جدا لأنهم غيارين لدرجة لا تحتمل واذا غارت منك امرأة الأسد أو الحمل أو الجوزاء فعلت المستحيل نفسه لتقرفك في عيشتك وتخليكي تسيبي المكان للابد .لكي لا تراكي ونارها تفضل قايدة طول الوقت».

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ولفت سادس: «ماينفعش يتكتب اصلا وكل واحد مضايق من حد يقوم مخبط فالبرج ويعتبره حاله عامه، يعنى اللى بيقول العقرب ده لازم يفهم انه لما يقول على العقرب وحش يبقي هو اوحش لان العقرب معروف انه رد فعل وانه بيرمى اى انسان مش كويس لانه لابيحب النفاق ولا الظلم ولا الاشتغالات ولا بيعرف يتعامل مع الناس دى وبرج روحانى جدا بيشوفك من جوه مش باللى انت بتمثله…».

ونوه سابع: «السرطان اكتر برج مؤذى وشكاك وخاين وعصبى ونكدى وعنده ذكريات وحنين للماضى فظيع»، ونبه ثامن: «القوس الرجل صفر فى الرجوله وعديم تحمل المسئولية وعنده لامبالاه وبرود فظيع ومعندوش اى طموح ويعتمد على الغير وانانى كل اللى يهمه نفسه ومصلحه وراحته هو وبس ومش قد اى كلامه ممكن تطلع من لسانه باختصار عديم الرجوله وعديم تحمل اى مسئوليه». 

وأكملت تاسعة: «لعقرب لا تعرفي بيحبك ولا مبيحبكيش اهه كده مكتوم زي كتمت المدمس، الثور عقده السيطره و الأوامر، الحمل منسون، الحوت نسونجي، السرطان كائيب، العذراء عنده توحد، القوس مفيش احساس ب المسؤليه، الأسد جنون العظمه، الميزان هري السنين و حورات التنين، الدلو عقده الاتهاض، جدي لوح ف المشاعر».

واختتم عاشر: «على فكرة سؤال غير منطقي وغير جائز مفيش حاجة اسمها ايه اسوء برج علشان التعميم مينفعش ..مين قال إن مواليد البرج الواحد صفاتهم واحدة ..ده كلام فارغ ..كل واحد اتخزوق من حد من برج معين هيعتبره اسوء برج وهيعمم على كل مواليد البرج وده مش منطقي وكلام أهبل..ولو راجعتوا التعليقات هتلاقوا إن كل الابراج زفت اللي خد خازوق من صاحبه واللي خدت مقلب فحبيبها واللي اتخزوق فجوازة ....الخ». 

بعض تعليقات الناس
بعض تعليقات الناس

 

 

بعض تعليقات الناس
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