الزمالك يسعى لضم أحمد أيمن منصور

أكد الإعلامي محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق ومقدم برنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك وافق على التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط الدفاع.

وأضاف فاروق أن مسئولي الزمالك عرضوا اللاعب على كارتيرون وأبدي إعجابه الشديد بإمكانياته الفنية والبدنية إلى جانب تميزه فى اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب وهو الأمر الذى يمنحه مرونة تكتيكية.

وشهدت الأيام الماضية، فتح مسئولو الزمالك المفاوضات مع أحمد أيمن منصور عبر وسطاء لاستطلاع رأي اللاعب بخصوص الانتقال للنادي الأبيض، وهو ما رحب به بشدة، لكنه طلب تقاضي نفس قيمة عقده الحالي مع بيراميدز.