أبو الدهب: يجب إراحة شريف إكرامي لاستعادة الثقة.. وأحمد الشناوي ظالم نفسه

قال محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، إن شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز، لا بد من إراحته خلال المباريات المقبلة للفريق؛ حتى يتمكن من استعادة ثقته ومستواه الفني.

وأضاف أبو الدهب، في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten'': يجب أن يجلس الجهاز الفني للفريق بقيادة رودولفو أروابارينا مع شريف إكرامي لمناقشة الأخطاء المتكررة للحارس، والحديث عن أسباب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

واختتم أبو الدهب: المهدي سليمان وأحمد الشناوي يستحقان الحصول على الفرصة في المباريات المقبلة، فالأول لعب دورا كبيرا خلال الموسم الماضي مع الفريق، وكان أحد الأسباب الرئيسية لتأهل الفريق إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية العام الماضي، أما أحمد الشناوي فهو حارس مرمى مميز ويتمتع بإمكانيات فنية رائعة، لكنه يتحمل جزءًا كبيرا من ابتعاده عن المشاركة في المباريات؛ بسبب انشغاله في أمور بعيدة كل البعد عن كرة القدم.