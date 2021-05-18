غضب بين لاعبي الزمالك بسبب المستحقات.. وتهديد بعدم التدريب

قال الإعلامي محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق، ومقدم برنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten''، إن الساعات الماضية شهدت غضبا كبيرا داخل نادي الزمالك؛ بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة لدى اللاعبين.

وأضاف فاروق، أن اللاعبين أبلغوا باتريس كارتيرون، المدير الفني، بعدم خوض التدريبات إلا في حال صرف المستحقات المتأخرة، حيث أعربوا عن غضبهم الشديد بسبب الوعود الوهمية المتكررة التي تحددها الإدارة لصرف المستحقات أكثر من مرة، ولكن دون جدوى.

وفي سياق أخر، أشار الإعلامي محمد فاروق، إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك وافق على التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ من أجل تدعيم خط الدفاع.



وأضاف فاروق، أن مسئولي الزمالك عرضوا اللاعب على كارتيرون، وأبدي إعجابه الشديد بإمكانياته الفنية والبدنية، إلى جانب تميزه فى اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب، وهو الأمر الذي يمنحه مرونة تكتيكية.

وشهدت الأيام الماضية، فتح مسئولي الزمالك، المفاوضات، مع أحمد أيمن منصور، عبر وسطاء؛ لاستطلاع رأي اللاعب بخصوص الانتقال للنادي الأبيض، وهو ما رحب به بشدة، لكنه طلب تقاضي نفس قيمة عقده الحالي مع بيراميدز.