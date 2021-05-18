عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب بين لاعبي الزمالك بسبب المستحقات.. وتهديد بعدم التدريب

الزمالك
الزمالك

قال الإعلامي محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق، ومقدم برنامج ''البريمو'' عبر قناة ''Ten''، إن الساعات الماضية شهدت غضبا كبيرا داخل نادي الزمالك؛ بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة لدى اللاعبين.

وأضاف فاروق، أن اللاعبين أبلغوا باتريس كارتيرون، المدير الفني، بعدم خوض التدريبات إلا في حال صرف المستحقات المتأخرة، حيث أعربوا عن غضبهم الشديد بسبب الوعود الوهمية المتكررة التي تحددها الإدارة لصرف المستحقات أكثر من مرة، ولكن دون جدوى.

وفي سياق أخر، أشار الإعلامي محمد فاروق، إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك وافق على التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع  بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ من أجل تدعيم خط الدفاع.

وأضاف فاروق، أن مسئولي الزمالك عرضوا اللاعب على كارتيرون، وأبدي إعجابه الشديد بإمكانياته الفنية والبدنية، إلى جانب تميزه فى اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب، وهو الأمر الذي يمنحه مرونة تكتيكية.

وشهدت الأيام الماضية، فتح مسئولي الزمالك، المفاوضات، مع أحمد أيمن منصور، عبر وسطاء؛ لاستطلاع رأي اللاعب بخصوص الانتقال للنادي الأبيض، وهو ما رحب به بشدة، لكنه طلب تقاضي نفس قيمة عقده الحالي مع بيراميدز.

محمد فاروق الأهلى النادي الأهلي نادي الزمالك الزمالك كارتيرون

ترشيحاتنا

ارتكب جرائم حرب وفصل عنصري| برنامج أمريكي شهير يهاجم الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

تضييق خناق.. شاب فلسطيني يفسر سبب استهداف الأبراج السكنية في غزة

هل الحج عن الميت يمحو ذنوبه؟.. الإفتاء ترد

دعم ريادة الأعمال وصغار المستثمرين الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن أهداف قانون الاستثمار الجديد

فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم السودان و تخفيف الديون المتراكمة عليه من قبل النظام السابق.. ودعم مصري كامل لإنعاش البلد الشقيق

احذر منها.. أعراض جديدة لفيروس كورونا في الفم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

احذر منها.. أعراض جديدة لفيروس كورونا في الفم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ