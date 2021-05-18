نصائح للحصول على خصر أنحف دون بذل الكثير من الجهد

فقدان الوزن

إن امتلاك خصر أصغر أمر مرغوب فيه لكثير من الناس وخاصة النساء،لا يؤدي امتلاك خصر أصغر إلى تعزيز ثقتك بنفسك فحسب ، بل سيجعلك أيضًا أكثر جاذبية وسعادة، يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الدهون حول محيط الخصر لديك إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات متعلقة بالقلب والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى. يتطلب الأمر تصميمًا وتركيزًا ومثابرة للوصول إلى خصر أصغر. يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي معقول وممارسة الرياضة على تحقيق هدفك المتمثل في الحصول على حجم خصر أصغر. فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحصول على مقاس خصر أصغر، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. تناول الدهون الصحية

أشارت الدراسات إلى أن تناول نظام غذائي غني بالدهون الأحادية غير المشبعة (MUFAs) مثل فول الصويا والأفوكادو والبذور والشوكولاتة والمكسرات وما إلى ذلك وأحماض أوميغا 3 الدهنية (الدهون المتعددة غير المشبعة) نظام غذائي غني مثل الرنجة والماكريل والجوز والسلمون والتوفو والكانولا. يمكن أن يمنع الزيت تراكم دهون البطن. أنها تساعدك على خفض الكولسترول السيئ وتعزيز وظائف المخ.

يجب تجنب استهلاك الدهون غير المشبعة الموجودة في السمن ، والبسكويت ، والبسكويت لأنها تزيد من ترسب الدهون في البطن.



2. تناول المزيد من الألياف



يجب عليك تضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية. حاول تضمين وجبات غنية بالألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان والشعير والبازلاء والفاصوليا والتفاح والجزر والحمضيات التي ستساعدك على خفض مستويات الأنسولين ، والتي بدورها تعزز حرق دهون البطن.

3. تناولي أصغر حجما وأكثر تواترا

حاول أن تعتاد على تناول ست وجبات صغيرة في اليوم وليس الوجبات الثلاث الكبيرة المعتادة. سيقلل ذلك من حالة الجوع ويساعدك على إنقاص الوزن.

4. اشرب المزيد من الماء



شرب الكثير من الماء سيطرد نظام جسمك ويحافظ على رطوبة جسمك ويقلل من الانتفاخ. يمكنك إضافة بعض النكهات مثل الليمون والتوت وأوراق النعناع والليمون وغيرها لجعل مشروبك ألذ.

5. اعتماد روتين التمرين المناسب



لن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تقليم خصرك فحسب ، بل ستعتني بصحتك أيضًا. تمارين القلب والأوعية الدموية مثل القفز والجري وركوب الدراجات هي أفضل شكل من أشكال التمارين لحرق السعرات الحرارية. هذا مفيد جدًا للجسم كله ولكنه لن يستهدف أي جسم معين. تركز العديد من تمارين بناء القوة الأساسية بشكل أساسي على العضلات التي تدير جانب معدتك ، أي العضلات المائلة. على الرغم من أن هذا التمرين سيجعل خصرك أنحف ، إلا أنه سيشكل أيضًا بعض العضلات التي تجعل خصرك يبدو أعرض. لذلك لتجنب ذلك يجب التركيز على عضلات البطن المستعرضة والمستقيمة أثناء أداء هذا التمرين. عليك العمل مع عضلات القلب الصحيحة للحصول على التأثير.

6. تطوير حاسة خلع الملابس المناسبة

يمكن أن يؤدي تطوير بعض حاسة التضميد إلى جعل خصرك يبدو أنحف. حاول ارتداء الأحزمة التي تبرز وتقلل من وسطك. ارتدي الفساتين التي تضفي شدًا على الوركين. يطلق عليهم عادة فساتين ألف خط.