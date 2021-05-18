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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد تيسير فهمى .. رفضت العمل مع هذا المخرج ولو حصلت على الأوسكار

تيسير فهمى
تيسير فهمى

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة تيسير فهمى بعيد ميلادها حيث انها من مواليد 18 مايو ، وقد قدمت عدد كبير من الادوار سواء فى السينما أو المسرح ، الا ان أغلبها كان من خلال الشاشة الصغيرة . 

تخرجت تيسير فهمى  من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وعملت فى بداياتها في مسرح الشباب، ثم في التلفزيون من خلال عدة مسلسلات منها (الغضب، العقاب) . 

ثم أتجهت بعد ذلك الى لسينما بعد أن رشحها المخرج (بركات) الذي شاهدها إحدى المرات وهي تجسد مشهدا تمثيليا أثناء دراستها بالمعهد للمشاركة في بطولة فيلم (شباب تحت العشرين) عام 1979، لتنطلق بعدها وتتعدد أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

وم إبرز أعمال تيسير فهمى فى السينما “ التوت والنبوت ، الليلة الموعودة ، العوامة رقم 70 ، صيد الحيتان ”.

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إما فى التليفزيون فقد قدمت عدد من الأعمال الناجحة ، مثل  : أماكن في القلب، رافت الهجان 1 ، وجمهورية زفتى ، والذى دخلت فى خلاف شديد مع مخرجه إسماعيل عبد الحافظ ، حتى انها رفضت العمل معه مرة أخرى ، أو المشاركة فى الجزء الثانى .

جاء خلاف تيسير فهمى مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ بسبب وضع اسمها على التتير بشكل لايرضيها ، كما تم حذف عدد من مشاهدها وصل الى النصف بحسب ما أكدت فى حوار لها فى جيدة الاهرام عام 1998 .

 

وكشفت تيسر فهمى خلال الحوار ، انها ترفض الاشتراك فى الجزء الثانى من المسلسل ، ولو ستحصل على الاوسكار فى حال مشاركتها .

عيد ميلاد يوسف شعبان تيسير فهمي رأفت الهجان مسلسل أماكن فى القلب

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