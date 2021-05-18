عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في الهند.. سيدة تصاب بـ فيروس كورونا تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها

صدى البلد

تقف الهند على الجبهة تحارب فيروس كورونا المستجد المتفشي بسلالته الجديدة في أنحاء البلاد، تتزايد أعداد الوفيات وتنهار المنظومة الصحية هناك أمام أعداد المصابين بـ فيروس كورونا الباحثين عن أنابيب الأكسجين، وتحترق الجثامين بالشوارع، ووسط تلك الأهوال فمجال الخطأ وارد وبشدة، فكانت سيدة مسنة ستحرق جثتها بسبب خطأ لولا أنها عادت إلى الحياة في اللحظات الاخيرة.

أصيبت سيدة مسنة  بـ فيروس كورونا ومع تدهور حالتها الصحية أعتقدوا بأنها توفيت، ولكن استيقظت السيدة  قبل لحظات من حرقها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

txt

تعرف على حقيقة إلقاء جثث الموتى في الأنهار في الهند وسبب انخفاض الإصابات هناك.. فيديو

txt

إعصار مدمر.. كارثة جديدة تعيشها الهند مع كورونا لم تشهدها منذ 23 عاما

كانت نتائج اختبار سيدة مسنة والتي تدعى "شاكونتالا جايكواد" إيجابية لفيروس كورونا  Covid-19 في بداية مايو وعُزلت في منزلها في باراماتي، الهند.

عندما ظهرت أعراض حادة على سيدة مسنة تبلغ من العمر 78 عامًا ، اتصل أفراد الأسرة بسيارة إسعاف نقلتها إلى المستشفى، وبينما كانوا يكافحون للعثور على سرير لها في المستشفى المحطم ، فقدت السيدة "غايكواد" الوعي في سيارة الإسعاف.

حينها أكد طاقم الإسعاف وفاة السيدة  المسنةوقام أفراد الأسرة المنكوبون بنشر الأخبار المحزنة، ثم أُعيدت السيدة جايكواد إلى قريتها حيث بدأت الأسرة في الاستعداد لحرق جثثها والطقوس الأخيرة.

txt

مؤشرات إيجابية.. بدء إنحسار فيروس كورونا في الهند

txt

الهند تسجل انخفاضا في إصابات فيروس كورونا


قبل لحظات من إلقاءها في النار ، فتحت سيدة السبعين عينيها وبدأت في البكاء، وقال مؤسس المستشفى الدكتور "ساداناند كالي" إنه تم نقلها على الفور إلى مستشفى اليوبيل الفضي في باراماتي لمزيد من العلاج.

فيما تتصدر الهند حاليًا العالم في المتوسط ​​اليومي لعدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها ، حيث تمثل حالة وفاة واحدة من كل ثلاث حالات وفاة يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم يوميًا.

فيروس كورونا الهند سيدة مسنة عادت إلى الحياة الجثامين

ترشيحاتنا

65 هدفا بقطاع غزة و90 صاروخا على إسرائيل.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل الساعات الماضية

خسر 380 ألف دولار بسبب الانتخابات.. بايدن وزوجته يكشفان تراجع دخلهما

حدث ليلا.. صافرات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل.. والمقاومة تقصفها بالصواريخ.. سفير فلسطين يشكر السيسي وجهود الدبلوماسية المصرية لدعم بلاده

يحدث اليوم: السيسي يشارك في قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.. واجتماع طارئ بالقاهرة لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين

تأكيد السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة مع فرنسا وخطة دعم مصابي غزة أبرز اهتمامات الصحف

أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

تعليق جديد من أمير كرارة على أزمته مع مها أحمد.. شاهد

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ