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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات الفيوم تحيل قاتلة زوجها وعشيقها إلى فضيلة المفتى

صدى البلد

 

 

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبدالحكيم، بإحالة زوجة وخطيب أبنتها وصديق له إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء  الرأى الشرعى عما أسند للمتهمين بقتل الزوج الذى يبلغ من العمر 44 عاما  والقاء جثته فى إحدى الزراعات .

 

تعود تفاصيل القضية أنه في يوم ١٣ أكتوبر لسنة٢٠١٩م، عندما  قامت  زوجة بقرية الخلطة بمركز يوسف الصديق  ، بقتل زوجها بالاشتراك مع خطيب نجلها ، عقب ضبطها وهي تمارس الرذيلة مع خطيب ابنتها في الزراعات المجاورة لمنزلهما ، حيث قاموا بقيده بالحبال  وأنهالوا عليه ضربا بالشوم والحجارة  حتى فارق الحياة 

 

ألا أن جهود العقيد مصطفى حسن  رئيس البحث الجنائى لفرع غرب الفيوم ، كانت لهم بالمرصاد ، حيث نجح فى كشف الجريمة والمتهمين .

 

 

وتمكن الرائد أسلام الصاوى رئيس مباحث مركز يوسف الصديق من القبض على المتهمين الثلاثة لاذين أعترفوا تفصيليا بجريمتهمم ، وقررت نيابة مركز يوسف الديق حبسهم على ذمة القضية وتم أحالتهم الى محكمة جنايات الفيوم التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

جنايات أقباط الفيوم تحيل قاتلة زوجها فضيلة المفتي

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