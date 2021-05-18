"الخشت" يكشف عن موعد امتحانات نهاية العام و تصنيف جامعة القاهرة عالميا

تصنيف جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن جامعة القاهرة عملت على معايير التصنيفات الدولية من خلال فرق عمل مشكلة على أعلى مستوى و توسعنا كثيراً جداً في البحث العلمي، و قاموا بتزويد الجامعة بكثير جداً من الأجهزة الحديثة و المعامل .



وأوضح" الخشت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن أخر تصنيف ظهر للجامعة خلال الفترة الماضية هو تصنيف "التايمز"، وفقاً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، وذلك وفقًا لعدة معايير أبرزها البحث والإشراف والتوعية والتعليم، لافتاً إلى أن جامعة القاهرة حققت تقدمًا ملحوظًا عالميًا حيث ظهرت فى تصنيف نحو 17 هدفًا للتنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة ، أن جامعة القاهرة داخل هذا التصنيف ظهرت ضمن افضل 100 جامعة عالمياً فى معيارى القضاء على الفقر وتنمية المجتمع و معيار الطاقة النظيفة و معيارالحد من التمييز والمساواة.



وأشار "خشت"، إلى أن تحقيق الجامعة التقدم الكبير في كافة التصنفيات الدولية نتيجة جهد كبير من كافة أعضاء المنظومة خاصة وأن الجامعة نفذت عددا كبيرا من المشروعات الإصلاحية والقومية في كافة الاتجاهات ومن بينها أكبر مشروع لإصلاح وتطوير المستشفيات الجامعية عبر تاريخها.



وكشف “الخشت” عن موعد أمتحانات نهاية العام، بداية شهر 6 و تجمع نظام التعليم المدمج و الهجين ،الذي يجمع بين نظام التعلم وجهًا لوجه، والتعلم عبر الإنترنت حسب الاختلاف النوعي لطبيعة الدراسة ،لافتاً إلى أن المواد التي تسمح بالأمتحانات أون لاين ستكون اون لاين، و المواد التطبيقية و العملية ستكون حضوري مع مراعاة كافة الأجراءات الاحترازية.



