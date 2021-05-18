عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصنيف جامعة القاهرة

"الخشت" يكشف عن موعد امتحانات نهاية العام و تصنيف جامعة القاهرة عالميا

الدكتور محمد الخشت،
الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن جامعة القاهرة عملت على معايير التصنيفات الدولية من خلال فرق عمل مشكلة على أعلى مستوى و توسعنا كثيراً جداً  في البحث العلمي، و قاموا بتزويد الجامعة بكثير جداً من الأجهزة الحديثة و المعامل .


وأوضح" الخشت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن أخر تصنيف ظهر للجامعة خلال الفترة الماضية هو تصنيف "التايمز"، وفقاً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، وذلك وفقًا لعدة معايير أبرزها البحث والإشراف والتوعية والتعليم، لافتاً إلى أن جامعة القاهرة حققت تقدمًا ملحوظًا عالميًا حيث ظهرت فى تصنيف نحو 17 هدفًا للتنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة ، أن جامعة القاهرة داخل هذا التصنيف ظهرت ضمن افضل 100 جامعة عالمياً فى معيارى القضاء على الفقر وتنمية المجتمع  و معيار الطاقة النظيفة و معيارالحد من التمييز والمساواة.


وأشار "خشت"، إلى أن تحقيق الجامعة التقدم الكبير في كافة التصنفيات الدولية نتيجة جهد كبير من كافة أعضاء المنظومة خاصة وأن الجامعة نفذت عددا كبيرا من المشروعات الإصلاحية والقومية في كافة الاتجاهات ومن بينها أكبر مشروع لإصلاح وتطوير المستشفيات الجامعية عبر تاريخها.


وكشف “الخشت” عن موعد أمتحانات نهاية العام، بداية شهر 6 و تجمع نظام التعليم المدمج و الهجين ،الذي يجمع بين نظام التعلم وجهًا لوجه، والتعلم عبر الإنترنت حسب الاختلاف النوعي لطبيعة الدراسة ،لافتاً إلى أن المواد التي تسمح بالأمتحانات أون لاين ستكون اون لاين، و المواد التطبيقية و العملية ستكون حضوري مع مراعاة كافة الأجراءات الاحترازية.


 

محمد الخشت جامعة القاهرة التصنيفات الدولية التايمز الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الطاقة النظيفة موعد أمتحانات نهاية العام أمتحانات نهاية العام

ترشيحاتنا

ارتكب جرائم حرب وفصل عنصري| برنامج أمريكي شهير يهاجم الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

تضييق خناق.. شاب فلسطيني يفسر سبب استهداف الأبراج السكنية في غزة

هل الحج عن الميت يمحو ذنوبه؟.. الإفتاء ترد

دعم ريادة الأعمال وصغار المستثمرين الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن أهداف قانون الاستثمار الجديد

فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم السودان و تخفيف الديون المتراكمة عليه من قبل النظام السابق.. ودعم مصري كامل لإنعاش البلد الشقيق

احذر منها.. أعراض جديدة لفيروس كورونا في الفم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

احذر منها.. أعراض جديدة لفيروس كورونا في الفم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ