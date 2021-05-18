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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الشئون الخارجية بالنواب الأمريكي يطالب بتأجيل بيع أسلحة لإسرائيل

رئيس لجنة الشئون
رئيس لجنة الشئون الخارجية بالنواب الأمريكي

يستعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، جريجوري ميكس، لإرسال طلب إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطالبه فيه بتأجيل بيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 735 مليون دولار.

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ووفقا لمراسل شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في البيت الأبيض، أليكس وارد، في تغريدة على تويتر: "جريجوري ميكس سيبعث برسالة إلى إدارة بايدن في الأيام القليلة القادمة لطلب تأجيل بيع صواريخ دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل".

وتابع: "هذا التأجيل سيسمح للمشرعين بمراجعة عملية البيع، كما لاقت الفكرة دعما لدى نواب ديمقراطيين خلال اجتماع".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إدارة بايدن وافقت على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، على الرغم من العدوان الإسرائيلي على غزة.

 

رئيس لجنة الشؤون الخارجية مجلس النواب الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن بيع أسلحة إلى إسرائيل غزة

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