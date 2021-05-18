تطوير العشوائيات: خلال شهرين سيتم إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة

المناطق السكنية الجديدة

قال خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن كل العشوائيات المتواجدة في محافظة القاهرة سيتم ازالتها ، مؤكداً على أنه تجري حالياً إزالة منطقة "بطن البقرة " ونقل الأهالي إلى حى الأسمرات و حتى الان مستمرين في العمل.

وأوضح "صديق" خلال مداخلة ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن بمجرد الانتهاء من تطوير منطقة "بطن البقرة" سننتقل إلى منطقة"عزبة أبو قرن" بمصر الجديدة لافتاً إلى أن يوجد فيها حولي 4400 أسرة .

وأضاف رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن الدولة المصرية في الحصاد الأخير للقضاء على المناطق غيرالأمنة ، وفي خلال شهرين سيتم إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية ، منوهاً إلى أن تكلفة القضاء على المناطق غير الآمنة 39 مليار جنيه، تم انفاق 32 منها حتى الأن، و حظيت محافظة القاهرة بمفردها بـ 16 مليون جنيه.

وأشارإلى أن صندوق تطوير العشوائيات يعمل في كثير من المشروعات على مستوى الجمهورية و في كل المحافظات، لإزالة أهالينا من المناطق العشوائية ،و سرعة نقلهم إلى المناطق السكنية الجديدة التى يتم تنفيذها.