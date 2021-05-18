رواد التواصل الاجتماعي يطلقون حملة لدعم فلسطين ومغردون: لا تتوقف عن الدعم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #دعم_فلسطين بعد استمرار قصف طائرات الإرهاب الإسرائيلي، الاشقاء المدنيين بغزة داخل منازلهم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏لا تتوقف عن دعم فلسطين، تأكد أن كل ما تنشره سيساهم في دعم القضية " و "‏‎#اسراييل

اللهم لا تَرفع لليهود في القدسِ راية ولا تُحقق لهم غاية واجعلهم للناس آية"#دعم_فلسطين ‎" .



وقال آخرون "‏لا تتوقّف عن دعم فلسطين؛ ليس خيارًا بل نهجًا، وعلى كل مؤمن بالله والحق والعدالة أن يسير عليه، وكلّ واحدٍ بما يسعه وبما يُطيق وبحسب موقعه" و "‏لا تتوقف عن دعم فلسطين ".











وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قذائفها نحو شاطئ بحر مدينة غزة.





فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة وسط وجنوب إسرائيل، ليومين إضافيين، مع استمرار إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة.

وتوالت الانفجارات التي تهز مدينة غزة، وسط غارات إسرائيلية متتالية، حيث تم تدمير مبنى غرب جامعة الأزهر في غزة.

فيما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجمع الأنصار، الذي يضم مباني حكومية في قطاع غزة، وذلك في غارات متتالية.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة.

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 3 غارات على مبنى- هددت إسرائيل بتدميره- في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.



