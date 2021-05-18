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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: مستعدون لتسوية التوتر الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان في هذه الحالة

أندريه رودينكو نائب
أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي

أكد أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا ستقدم مساعدة لأرمينيا وأذربيجان لتسوية التوتر الحدودي الراهن؛ في حال تلقت طلبا مناسبا من قبل كلا الطرفين.

وقال رودينكو ـ في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية، :"توجه الطرفين إلينا بطلب مساعدة أو دعم أو وساطة أمر طبيعي في ظل الأوضاع الحالية، لا سيما أن لدينا خبرة مماثلة في سياق وضع بيانين 9 نوفمبر و11 يناير".

وأضاف: "لهذا السبب في حال ورود هذا الطلب من قبل كلا الطرفين، أي أذربيجان وأرمينيا، وليس أحد منهما؛ سنكون مستعدين لتقديم المساعدة التي يمكننا تقديمها".

وأشار رودينكو إلى أن وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيبحثون خلال اجتماعهم في دوشنبيه، يوم 19 مايو الجاري، التوتر على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي روسيا أرمينيا اذربيجان أرمينيا وأذربيجان

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