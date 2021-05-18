بعد إعلان رحيله.. 3 أندية إنجليزية ترغب في التعاقد مع هاري كين

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن أندية “مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتشيلسي” الإنجليزية، ترغب في الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير؛ وذلك عقب التقارير التي أكدت رحيله عن “السبيرز” هذا الموسم.



وأشارت الصحيفة، إلى أن "كين" يرغب في التواجد داخل إنجلترا، ولكنه قد يفكر أيضًا في الانتقال إلى الدوري الإسباني؛ في حال وجود عرض جيد هناك، نظرًا لرغبته في الفوز بالبطولات.



ويتصدر "كين" قائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم، برصيد 22 هدفا، بالتساوي مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول.



ويحتل توتنهام المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 59 نقطة، حيث يبتعد بفارق 5 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقبل مباراتين من نهاية الدوري.