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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

20 هدفا بـ مليون يورو.. مكافأة سواريز بعد تسجيله في شباك أوساسونا

لويس سواريز
لويس سواريز

يحصل النجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على مكافأة قدرها مليون يورو؛ بعد إحرازه هدف الفوز في مباراة أوساسونا، ضمن مباريات الجولة 37 في الدوري الإسباني، ليصل إلى 20 هدفًا مع أتلتيكو هذا الموسم.


وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية أن عقد سواريز ينص على بند، يحصل بمقتضاه على مكافأة قدرها مليون يورو؛ إذا وصل إلى 20 هدفًا في الموسم، وهو ما تحقق بهدفه في مرمى أوساسونا.


وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الهدف يعد هدفًا من ذهب، حيث حافظ أتلتيكو مدريد -بهذا الانتصار- على صدارة ترتيب الليجا، برصيد 83 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.


وحقق أتليتكو فوزًا مستحقًا بهدفين لهدف على أوساسونا في الجولة 37 من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني الذي أُقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو.


ومن المقرر أن يلتقي أتلتيكو مدريد ببلد الوليد السبت المقبل، بينما يستضيف ريال مدريد فريق فياريال في نفس الموعد، في ختام منافسات الدوري الإسباني، وفي حال انتصار أتليتكو مدريد، سيتوج بلقب الدوري الإسباني.

لويس سواريز أتلتيكو مدريد الإسباني أتلتيكو مدريد أوساسونا الدوري الإسباني

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