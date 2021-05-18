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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني لمانشستر يونايتد: لاعبو الفريق تأثروا كثيرًا بالاحتجاجات

سولشاير
سولشاير

قال النرويجى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن لاعبي الفريق تأثروا كثيرًا بالاحتجاجات التي اندلعت من مشجعي النادي، على ملاك النادي، وأدت إلى تأجيل المباراة أمام ليفربول.
 

وأضاف سولشاير، في تصريحات أذاعتها وسائل إعلام بريطانية "إنني لا أرغب في استخدام الاحتجاجات كذريعة، لأننا خسرنا مباراتين، لكن بالتأكيد هذا هو السبب وراء الأداء".

وأشار المدير الفني النرويجي إلى أن المزاج السائد في أي ناد، والعلاقة بين الفريق والمشجعين؛ أمر حيوي لما يحدث على أرض الملعب، مؤكدًا: نأمل أن يمنح اللاعبون، المشجعين، سببًا؛ للتعبير عن فرحتهم، وهذا ما يجب أن نركز عليه.

وخسر الفريق 2-4 أمام ليفربول في المباراة التي أعيد ترتيب موعدها يوم الخميس الماضي، بعد 48 ساعة من الهزيمة أمام ليستر بنتيجة 1-2.

سولشاير مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ليفربول

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