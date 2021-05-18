"رسالة إلى صديقي في فرنسا" ينافس في مهرجان فاتن حمامة السينمائي بلندن

ينافس الفيلم المصري الروائي القصير "رسالة إلى صديقي في فرنسا"، ضمن المسابقة الرسمية بالدورة السابعة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي، الذي يقام في لندن، خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو الجاري.



وقال مخرج الفيلم، أكرم البزاوي- في تصريح له- إنه فخور لاختيار فيلمه "رسالة إلى صديقي في فرنسا" من قبل إدارة المهرجان للمشاركة في المسابقة الرسمية، موضحا أن العمل سيتم عرضه أيضا ضمن مهرجان "نيناج" السينمائي الدولي للطفل الذي يقام في أيرلندا في شهر يونيو المقبل.



وأضاف أكرم أن الفيلم حظي بالمشاركة في عدد كبير من المهرجانات الدولية وصل عددها إلى 12 مهرجانا، وكانت مشاركته الأولى في مهرجان المكسيك السينمائي الدولي للفيلم القصير في دورته الـ15، ثم شارك في العديد من المهرجانات، كان من أهمها مهرجان "بلجاوم" السينمائي الدولي للفيلم القصير في الهند، وحصل فيه على جائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية لأفلام الطفل.



كما شارك الفيلم في مهرجان "شونج جو" السينمائي الدولي للفيلم القصير بكوريا الجنوبية، ومهرجان "سان فرانسيسكو" للفيلم العربي بأمريكا، ومهرجان "دبلن" للفيلم العربي في أيرلندا.



الفيلم تدور أحداثه حول طفل وحيد يقرر كتابة رسالة إلى صديقه في فرنسا، وهو صديق خيالي تعرف عليه عن طريق مدرسته، ويعد هذا الفيلم الثاني له، بعد فيلمه التسجيلي القصير "رحلة البحث عن أبو العربي" الذي شارك به في العديد من المهرجانات.