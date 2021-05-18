عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم كارثي.. الهند تسجل 4329 حالة وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة فقط

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 263 ألف و553 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

فيما سجلت الهند، رقما قياسيا جديدا في تسجيل عدد الوفيات اليومية، بواقع 4329 حالة وفاة بسبب الفيروس.

txt

في الهند.. سيدة تصاب بـ فيروس كورونا تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها

txt

بأمر الملك سلمان.. إخلاء جوي لعائلة سعودية مصابة بكورونا في الهند.. صور

وخلص تقرير بتكليف من منظمة الصحة العالمية إلى أن جائحة كوفيد -19 "كان من الممكن منعها" إذا تصرف العالم عاجلاً، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن إن.


ووجدت لجنة مستقلة عينتها منظمة الصحة العالمية وترأستها رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك والرئيسة الليبيرية السابقة إيلين جونسون سيرليف أن وباء كوفيد -19 "كان يمكن منعه" إذا تصرف العالم عاجلاً وبشكل منسق.
 

وقالت سيرليف في مؤتمر صحفي:هذه كارثة مستمرة نعتقد أنه كان من الممكن منعها".
 

وأضافت "تشير الأدلة إلى أن تفشي المرض أصبح وباءً بسبب الإخفاقات والفجوات والتأخيرات في التأهب والاستجابة، كان هذا جزئيا بسبب الفشل في التعلم من الماضي".
 

ووجدت اللجنة أن منظمة الصحة العالمية كان ينبغي أن تعلن حالة الطوارئ في وقت أقرب وأن هناك حاجة الآن لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث جائحة آخر.
 

وقال التقرير أيضًا إن الأنظمة الوطنية والدولية الحالية "غير كافية لحماية الناس من COVID-19" وأن فبراير 2020 كان "شهرًا ضائعًا".
 

ولفتت إلى أن الوقت المستغرق منذ الإبلاغ عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي مجهول المصدر في منتصف أواخر ديسمبر 2019 حتى الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية كان  طويلا جدًا ".

الصحة الهندية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 منظمة الصحة العالمية أزمة الهند مع كورونا

موضوعات متعلقة

غارات إسرائيلية جديدة على جنوبي ووسط قطاع غزة

صافرات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل.. والمقاومة تطلق رشقة صواريخ

رئيس الشئون الخارجية بالنواب الأمريكي يطالب بتأجيل بيع أسلحة لإسرائيل

غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية ترد

بسبب مقطع فيديو.. الشرطة السعودية تلقي القبض على 6 مواطنين

الزوارق الإسرائيلية تطلق النار على شاطئ مدينة غزة

تمديد تعطيل الدراسة في إسرائيل.. وغارات جديدة على غزة

قوة الأمم المتحدة تعلق على إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل

ترشيحاتنا

65 هدفا بقطاع غزة و90 صاروخا على إسرائيل.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل الساعات الماضية

خسر 380 ألف دولار بسبب الانتخابات.. بايدن وزوجته يكشفان تراجع دخلهما

حدث ليلا.. صافرات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل.. والمقاومة تقصفها بالصواريخ.. سفير فلسطين يشكر السيسي وجهود الدبلوماسية المصرية لدعم بلاده

يحدث اليوم: السيسي يشارك في قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.. واجتماع طارئ بالقاهرة لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين

تأكيد السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة مع فرنسا وخطة دعم مصابي غزة أبرز اهتمامات الصحف

أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

تعليق جديد من أمير كرارة على أزمته مع مها أحمد.. شاهد

لونج بيتش تكشف عن سر فقدان السيطرة على الصاروخ الأمريكي وفشل المهمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ