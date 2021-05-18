رقم كارثي.. الهند تسجل 4329 حالة وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة فقط

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 263 ألف و553 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

فيما سجلت الهند، رقما قياسيا جديدا في تسجيل عدد الوفيات اليومية، بواقع 4329 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وخلص تقرير بتكليف من منظمة الصحة العالمية إلى أن جائحة كوفيد -19 "كان من الممكن منعها" إذا تصرف العالم عاجلاً، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن إن.



ووجدت لجنة مستقلة عينتها منظمة الصحة العالمية وترأستها رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك والرئيسة الليبيرية السابقة إيلين جونسون سيرليف أن وباء كوفيد -19 "كان يمكن منعه" إذا تصرف العالم عاجلاً وبشكل منسق.



وقالت سيرليف في مؤتمر صحفي:هذه كارثة مستمرة نعتقد أنه كان من الممكن منعها".



وأضافت "تشير الأدلة إلى أن تفشي المرض أصبح وباءً بسبب الإخفاقات والفجوات والتأخيرات في التأهب والاستجابة، كان هذا جزئيا بسبب الفشل في التعلم من الماضي".



ووجدت اللجنة أن منظمة الصحة العالمية كان ينبغي أن تعلن حالة الطوارئ في وقت أقرب وأن هناك حاجة الآن لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث جائحة آخر.



وقال التقرير أيضًا إن الأنظمة الوطنية والدولية الحالية "غير كافية لحماية الناس من COVID-19" وأن فبراير 2020 كان "شهرًا ضائعًا".



ولفتت إلى أن الوقت المستغرق منذ الإبلاغ عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي مجهول المصدر في منتصف أواخر ديسمبر 2019 حتى الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية كان طويلا جدًا ".