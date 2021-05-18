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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يحدث اليوم: السيسي يشارك في قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.. واجتماع طارئ بالقاهرة لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يشهد اليوم الثلاثاء، 18 من مايو 2021، عددا من الأحداث محليا ودوليا، نرصد أبرزها عبر السطور التالية:
  
- يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة "تمويل الاقتصاديات الإفريقية"، في باريس؛ حيث سيلقي الضوء خلال أعمالها على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي.
 

- تعقد لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، بالقاهرة، اجتماعا طارئا، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي؛ لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس وقطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 

- يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اجتماعا استثنائيا، في بروكسل، عبر الفيديو؛ لبحث الخطوات الممكن اتخاذها لإنهاء موجة التصعيد الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
 

- تسير شركة مصر للطيران 50 رحلة جوية دولية وداخلية؛ لنقل 4457 راكبا لوجهات مختلفة.
 

- تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
 

- تبدأ المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي؛ بشأن قرض، تطمح تونس للحصول عليه، وذلك بعد عرض البرنامج الإصلاحي أمام ممثلي صندوق النقد الدولي والإدارة الأمريكية والبنك الدولي خلال الزيارة الأخيرة للوفد التونسي إلى واشنطن.

 

- بدء مناورات بحرية مشتركة بين روسيا وكازاخستان في بحر قزوين.
 

- تترأس الجزائر، الدورة الوزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، التي ستخصص لبحث الأوضاع في ليبيا.

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