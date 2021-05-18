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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسر 380 ألف دولار بسبب الانتخابات.. بايدن وزوجته يكشفان تراجع دخلهما

جو بايدن
جو بايدن

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن، عن إقراراتهما الضريبية لعام 2020، والتي أظهرت تراجع دخلهما في ذلك العام، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأبلغ بايدن- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء- عن دخل قدره 607 آلاف و336 دولارا في عام 2020، انخفاضا من 985 ألفا و223 دولارا في عام 2019؛ بسبب نقص مبيعات الكتب والخطابات المدفوعة خلال الحملة الانتخابية، وفقا لإقراره الضريبي الذي أفصح عنه البيت الأبيض.


ودفع بايدن 157 ألفا و414 دولارا قيمة ضريبة دخل فيدرالية لعام 2020؛ وهو ما يمثل نحو 25.9 في المائة من دخله.


وخلال السباق الرئاسي لعام 2020، قالت حملة بايدن إن "جيل" جَنَت 11 مليون دولار في عام 2017، و4.6 مليون دولار في عام 2018.


وكان الزوجان قد أشارا أيضا إلى أنهما يحتفظان بأموال واستثمارات تتراوح بين 1.2 مليون دولار و2.88 مليون دولار في إفصاح مالي تم تسجيله لدى مكتب الأخلاقيات الحكومية.


ويمثل إفصاح جو وجيل بايدن لإقراراتهما الضريبية؛ عودة إلى إتاحة مثل هذه المعلومات لمواطني الولايات المتحدة، بعد سعي الرئيس السابق، دونالد ترامب، للحفاظ على سرية سجلاته المالية الشخصية، ورفض مطالبات عديدة بالإفصاح عنها. 


وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه في عام 2020 دفع الرئيس السابق دونالد ترامب 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفيدرالية في عامي 2016 و2017، ولم يدفع أي ضرائب في 10 سنوات ضمن الـ15 عاما الماضية، بعد سنوات من الإبلاغ عن خسائر فادحة من مؤسسات الأعمال.


يأتي إصدار الإقرارات الضريبية لبايدن أيضا في وقت يضغط فيه من أجل زيادة الضرائب على الأثرياء لتمويل خطته لتطوير البنية التحتية، حيث اقترح زيادة ضريبة أرباح رأس المال من 20 إلى 39.6 في المئة لأولئك الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنويا.

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