حدث ليلا.. صافرات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل.. والمقاومة تقصفها بالصواريخ.. سفير فلسطين يشكر السيسي وجهود الدبلوماسية المصرية لدعم بلاده

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

إبراهيم عبدالله: الزمالك سيفوز بالدوري رغم أنف الجميع

قال إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إن استمرار اللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي، في المصلحة العامة.

مصطفى بكري: قصف صواريخ لبنانية على إسرائيل أربك حسابات الاحتلال

علق الإعلامي مصطفى بكري، على إطلاق عدد من الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي، من داخل الأراضي اللبنانية؛ بعد القصف المستمر على المواطنين الفلسطينيين في غزة.

حاكم نيويورك: سنلغي أوامر ارتداء الكمامات للحاصلين على لقاح كورونا

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، أن الولاية ستنهي أوامر ارتداء الكمامات، للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بالكامل، وسنتبني التوصيات الجديدة لـ"مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي) بدءا من غد، الأربعاء.

صافرات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل.. والمقاومة تطلق رشقة صواريخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل، وبئر سبع، ومستوطنة نتيفوت.

رقم كارثي.. الهند تسجل 4329 حالة وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة فقط

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 263 ألف و553 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

ابنة عمرو دياب تطرد من المدرسة لـ معاناتها باضطراب نفسي.. القصة الكاملة

في منشور من عدة صور على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" فتحت "جانا دياب" ابنة الفنان عمرو دياب، قلبها إلى متابعيها لتكشف عن معاناتها مع الدراسة الاكاديمية بسبب إصابتها بـ اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه واضطراب القلق والذعر ADHD، والذي أدى لتركها للمدرسة التي كانت تذهب إليها، وبعد مرور سنوات على تركها لهذه المدرسة عادت "جانا" لتراسلها بقصتها مع ADHD.

تضييق خناق.. شاب فلسطيني يفسر سبب استهداف الأبراج السكنية في غزة

تستمر الغارات الإسرائيلية العنيفة على غزة، لليوم الثامن على التوالي؛ مخلفةً أكثر من 200 شهيد، بينهم نحو 60 طفلًا و35 سيدة.

هاشتاج GazaUnderAttak# الأكثر تداولا على تويتر مع استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ غزة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج GazaUnderAttak# ؛ بعد استمرار قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، للمواطنين الفلسطينيين الآمنين بمنازلهم.



سفير فلسطين بالقاهرة يشكر الرئيس وجهود الدبلوماسية المصرية لدعم بلاده

قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، إن المشهد في فلسطين دامٍ، والمجازر الدموية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة ما زالت مستمرة، وحصيلة الشهداء بارتفاع، وحصيلة الجرحى بارتفاع، وتدمير المباني السكنية على رؤوس المواطنين الفلسطينيين من أصحابها لا زال مستمرا.

نقابة الفلاحين تدين الاعتداء الغاشم من الاحتلال على الفلسطينيين

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن جموع الفلاحين المصريين يرفضون ما يحدث من اعتداء وحشي غاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتا إلى أن جنود الاحتلال تمادوا في طغيانهم؛ بما قضي على كل محاولات تحقيق السلام في المنطقة بأسرها.



الصحة: تسجيل 1188 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 546 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 182024 حالة حتى اليوم.

رواد التواصل الاجتماعي يطلقون حملة لدعم فلسطين ومغردون: لا تتوقف عن الدعم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #دعم_فلسطين بعد استمرار قصف طائرات الإرهاب الإسرائيلي، الاشقاء المدنيين بغزة داخل منازلهم.

غارات إسرائيلية جديدة على جنوبي ووسط قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة، على عدة مناطق جنوب ووسط قطاع غزة، حيث استهدف عمارة كحيل بالقرب من الجامعة الإسلامية في القطاع.

الزوارق الإسرائيلية تطلق النار على شاطئ مدينة غزة

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قذائفها نحو شاطئ بحر مدينة غزة.