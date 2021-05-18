تضامن شمال سيناء : تعاون مجتمعي لتوفير 400 وجبة يومية للأشقاء فلسطينيين

بدأت مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، تقديم خدمات عاجلة للجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.



وقالت سعدية محمود مدير عام التضامن في شمال سيناء ، إن هناك تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المحافظة وخارجها ، وذلك لتوفير المساعدات و الدعم اللازم للأسر الفلسطينية الوافدة وإرسال الي قطاع غزة،

٤٠٠ وجبة يوميا:

وقالت سعدية ، إن جمعيات بنك الطعام وبنك الكساء المصري، ومصر الخير، والأورمان، ورسالة، والجمعية الشرعية، ونور على نور، وحدوته، والفيروز تحرص علي توفير 400 وجبة غذائية يومية لأطقم الاسعاف والمشرفين وللأسر المتضررة.

وتابعت: بالإضافة إلى توفير مستلزمات طبية من كمامات واقية وقفازات وبدل عزل وكحول، وملابس متنوعة "رجالي – حريمي – أطفالي"، وبطاطين ومفروشات وملايات.وكذلك حملات التبرع بالدم لإنقاذ الحالات الحرجة .



وأضافت أن فرق تطوع من مئات الشباب التابعين للجمعيات الأهلية يقومون بعملهم التطوعي على مدار اليوم، وكذلك مكتب خدمة المواطنين بمستشفي العريش العام، الي جانب جهود شباب الهلال الاحمر الذين استقبلوا المصابين منذ بداية وصولهم معبر رفح، حيث تتواصل الخدمات تحت اشراف وزيرة التضامن .

ونوهت الي جانب اهتمام المؤسسة مصر الخير بتوفير كافة مايحتاجه الاشقاء الفلسطنين من المصابين من مستلزمات عينية وغذائية وتوفير وجبات للمصابين ومرافقيهم.





المساعدات