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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تشيد بقرار وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي بشأن فلسطين

فلسطين
فلسطين

أكدت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، علي متابعتها باهتمام كبير مداولات الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بناء على طلب المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية  للقمة الإسلامية، لبحث الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل  سلطة  الاحتلال في الأرض  الفلسطينية  وتحديداً على مدينة القدس الشريف وغزة .

وفي بيان لها ، أعربت  اللجنة الإسلامية للهلال الدولي عن إشادتها بالقرار الصادر عن هذا الاجتماع الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية  في القدس الشريف ، داعية المجتمع الدولي ككل بما في ذك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م  إلى الوفاء بالتزاماتها الجماعية  ، واتخاذ التدابير والإجراءات  اللازمة بشأن احترام وضمان احترام أحكام هذه الاتفاقية، لإجبار إسرائيل  على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال .

كما ناشدت  "اللجنة" مؤسسات المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية  المعنية   إلى الاضطلاع بمسؤولياته

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هنا فلسطين.. تفاصيل الساعات الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على غزة

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منظمة التعاون الإسلامي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 1967

 من أجل التدخل  الفوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإدانة مثل هذه الأعمال إدانة واضحة لا لبس فيها ، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والالتزام به حفاظاً على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، والعمل على إقرار حماية دولية للشعب الفلسطيني .

 

 

وطالبت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي في بيانها ، كافة الدول وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر  والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في المجالات الإنسانية، إلى تقديم العون والمساعدة الإنسانية  العاجلة  إلى السلطات الصحية الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، لتمكينهما من أداء مهامها الإنسانية  تجاه المصابين  وتوفير الاحتياجات الإنسانية للنازحين الذين دُمّرت بيوتهم جراء هذا العدوان الغاشم
 

إسرائيل المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي منظمة التعاون الاسلامي الشعب الفلسطيني وزراء خارجية اللجنة الإسلامية الهلال الدولي دول التعاون الإسلامي

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