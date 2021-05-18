عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: تسجيل 4 إصابات بعدوى محلية و18 إصابة وافدة من الخارج

فيروس كورونا
فيروس كورونا

 أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الثلاثاء/ عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 4 حالات إصابة بعدوى محلية في مقاطعة "لياونينغ"، إضافة إلى 18 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90894 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا. 
وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 18 جاءت بواقع 6 حالات في شنشي و4 حالات في شنجهاي وحالتين في سيتشوان وحالة واحدة في كل من هيلونغجيانغ وتشجيانغ وفوجيان وشاندونغ وهونان وقوانغدونغ، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5876 حالة غادر منها 5616 حالة المستشفيات بعد شفائهم. 
وأضافت اللجنة أن 18 شخصا غادرا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85963 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض 18 منها وافدة من الخارج وحالتين في مقاطعة "آنهوي"، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 349 حالة، 332 منها وافدة من الخارج. 
وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11825 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 50 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 2017 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 12 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11531 مريضا في هونج كونج، و49 مريضا في ماكاو، و 1123 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء. 
وفي سياق متصل، ستدخل مركبة تطعيم متنقلة جديدة ومحسنة الخدمة في شوارع بكين خلال الشهر الجاري، لتسهيل عمليات التلقيح على نطاق واسع، حيث تم تجهيز الحافلة بمرافق جديدة مصممة لمساعدة كبار السن والمعاقين، مثل أرضية منخفضة بالقرب من الأمام ومنحدر للكرسي المتحرك في الخلف. 
وعلى عكس مركبات التطعيم السابقة، تحتوي هذه السيارة الجديدة على سرير طواريء ومعدات إسعافات أولية، مثل أسطوانات الأكسجين وأجهزة تنظيم ضربات القلب، في الجزء الخلفي من العربة، بحيث أنه إذا كان لدى متلقي اللقاح رد فعل سلبي، فيمكن إجراء علاج طاري له في الحافلة. 
وتشمل التحسينات على المركبة أيضا ست كاميرات تدعم وظائف مثل التعرف على الوجه واكتشاف درجة حرارة الجسم. وتستخدم الكاميرات خوارزميات ذكاء اصطناعي يمكنها إرسال تنبيهات صوتية تلقائيا إذا كان متلقي اللقاح لا يرتدي أقنعة أو لديهم درجات حرارة غير طبيعية. وتوجد أيضا مصابيح تطهير بالأشعة فوق البنفسجية مدمجة، مما يضمن بقاء السيارة نظيفة. 
ويمكن للمركبة المتنقلة تلقيح أكثر من 80 شخصا في الساعة الواحدة، مع توفير خدمات التطعيم ضد كوفيد-19 لمجتمعات وحدائق بكين في المستقبل القريب.

الصين كورونا حالات الإصابة إجمالي المصابين عدد الوفيات

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. 80 % من اليابانيين يعارضون تنظيم أولمبياد طوكيو هذا العام.. فيديو

الصين تسجل إصابات محلية جديدة بكورونا

الصين تتعهد بمواصلة الضغط بمجلس الأمن لنزع فتيل التوتر الإسرائيلي الفلسطيني

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

البنك المركزي:3.3 تريليون جنيه مطلوبات حكومية للائتمان في فبراير الماضي

بشبكات أمامية جديدة.. كيا تكشف عن K9 موديل 2022.. صور

ارتفاع طفيف.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط بالسوق اليوم

7 أفعال تعرضك للحبس عام وغرامة مليون جنيه بقانون الصكوك السيادية

أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفئات المحرومة من مبادرة احلال السيارات المتقادمة..تعرف عليها

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

الأرصاد تكشف عن طقس اليوم: حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 33

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

تعليق جديد من أمير كرارة على أزمته مع مها أحمد.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ