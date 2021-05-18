70 غارة إسرائيلية علي قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا ، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن منذ فجر اليوم أكثر من 70 غارة على مناطق متفرقة في قطاع غزة المحاصر.

وبينت الوكالة السورية نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف بأكثر من 70 غارة منازل ومنشآت وأراضي زراعية في مناطق متفرقة وسط القطاع وفي جباليا وبيت لاهيا شماله وحيي التفاح والشجاعية شرقه وخان يونس جنوبه وشارع الثلاثيني غربه ما أدى إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات.

وألمحت " سانا" الي ان عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم التاسع على قطاع غزة المحاصر ارتقي إلى 212 شهيداً بينهم 61 طفلاً وأكثر من 1400 جريح إضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال صباح اليوم مناطق متفرقة في القطاع المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف بعدد من الصواريخ مناطق الكتيبة والمقوسي ومباني حكومية ومدنية غرب القطاع وأراضي زراعية في مدينة خان يونس كما قصف منطقتي جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع بعدد من الغارات ما أدى إلى الحاق أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات الفلسطينيين