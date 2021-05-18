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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. أزمة سياسية جديدة تضرب البلاد بعد تصريحات وزير الخارجية

شربل وهبة وزير الخارجية
شربل وهبة وزير الخارجية اللبناني

أثارت تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، حول بعض الدول العربية، ردود أفعال عنيفة، لا سيما لدى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.


وقال وهبة في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرة الأمريكية، إن "بعض دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، جلبت لنا (داعش) في سهل نينوى والأنبار وتدمر".


وهنا رد رئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري، مؤكدا أنها تصريحات تخرب العلاقات اللبنانية العربية، وتابع: "كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الأشقاء العرب".

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وبحسب صحف عربية قال الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "كلام وهبة لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بعواقب وخيمة على لبنان".


وأكد أنه "إذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، وأنه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة لقواعد الأخوة والمصالح المشتركة".


بدوره قال النائب اللبناني نهاد المشنوق، في تغريدة عبر موقعه على "تويتر": "لن نسمح لهذا العهد أن يقضي على لبنان"، مؤكداً أن التصريح لا يمثّل لبنان.


وتمنى الوزير اللبناني السابق وئام وهاب على وزير الخارجية تصحيح كلامه حول دول الخليج، وقال: "لا أرى معنى لمثل هذا الكلام والمنطقة تتجه إلى علاج كثير من مشكلات السنوات الماضية".
وختم: “من لا ينظر إلى الخطاب الجديد في الخليج بإيجابية فهو لا يعرف مسار الأمور، الاعتذار عند الخطأ صواب”.


وعلّق السياسي الشمالي خلدون الشريف على كلام وهبة بالقول: "حديثه اليوم عن دول الخليج بالسوء، ينم عن أداء دبلوماسي رديء جدًا".

 

داعش لبنان وزير الخارجية الدول العربية سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبناني

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