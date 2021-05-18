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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. منتخب مصر لكرة اليد يدخل معسكرا تدريبيا بالغردقة

منتخب اليد
منتخب اليد

يدخل منتخب مصر لكرة اليد اليوم، الثلاثاء، معسكره التدريبي الأول بمدينة الغردقة استعدادا لـ أولمبياد طوكيو التي ستقام في يوليو المقبل.


وقال محمد عيد سليمان المنسق العام لمعسكر منتخب مصر بالغردقة، إن فترة المعسكر تستمر من يوم 18 مايو حتى يوم 31 مايو. 
 

وأضاف أن اختيار الغردقة لإقامة معسكر منتخب مصر لكرة اليد للمرة الثالثة بعد معسكرين في العام الماضي بتوصية من الجهاز الفني واللاعبين، نظرا لتوافر وسائل التدريب الناجحة من التدريبات والأحمال، حيث تتم إقامة المعسكر في أحد المنتجعات الرياضية، والذي يضم أحدث أجهزة التدريب البدني والأحمال.


وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات الدنمارك والسويد واليابان والبرتغال والبحرين.

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