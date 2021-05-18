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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تمدد حالة الطوارئ في مدينة اللد

غارات على غزة
غارات على غزة

مددت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء قرارها باستمرار حالة الطوارئ في مدينة اللد الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل ويعيش فيها عرب ويهود، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي في المدينة منذ شهر رمضان، والذي بدأ بمحاولة طرد العرب من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ووفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة، فقد وقعت الحكومة الإسرائيلية، قرار تمديد حالة الطوارئ في  اللد لمدة 48 ساعة، وذكر ذلك مكتب وزير الدفاع، بيني جانتس.

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وأعلنت أمس الشرطة الإسرائيلية، عن اعتقال 7 فلسطينيين في مدينة اللد داخل الخط الأخضر، بتهمة المشاركة في المواجهات الأخيرة في مدن الداخل، في حين توفي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع في هجوم من قبل شبان عرب في اللد، ما رفع حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ بدء التصعيد الأخير لـ11 شخصا، حسبما أفادت مصادر طبية إسرائيلية.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل نحو 212 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 59 طفلا، إضافة إلى ما يزيد على 1300 جريح، كما قتل 21 جراء الاشتباكات في الضفة الغربية.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.

ونفذ الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، غارات على مواقع في قطاع غزة، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بقصف مدن إسرائيلية برشقات صاروخية.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على قطاع غزة  استهدفت منزلا لم يكن مأهولا، في محيط مصنع اللبن في منطقة الكرامة شمال غرب غزة، ومنزلا بالقرب من المجمع الايطالي غرب مدينة غزة بعدة صواريخ.

ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بقصف العمارة المجاورة لمبنى وكالة "المنارة"، وإخلاء جميع الصحفيين العاملين في المبنى.

 

 

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