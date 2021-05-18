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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب والعملات

أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب اليوم 18-5-2021 .
 

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 909 جنيهات  للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 795 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 681 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6497 جنيها.


سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 19.11جنيه للبيع و18.93جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.18 جنيه للبيع و21.97 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.18 جنيه للبيع و4.15 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 52.21 جنيه للبيع ، و 49.08 جنيه للشراء .

 

سعر الدولار الكندي 

سعر الدولار الكندي 12.98 جنيه للبيع ، و 12.86 جنيه للشراء .

 

سعر الفرنك السويسري 

سعر الفرنك السويسري 17.44 جنيه للبيع ، و17.29 جنيه للشراء .

 

سعر الدرهم الإماراتي 

سعر الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للبيع ، و 4.25 جنيه للشراء .

 

سعر الدينار البحريني 

سعر الدينار البحريني 41.67 جنيه للبيع ، و 40.33 جنيه للشراء .

اسعار الذهب اليوم اسعار العملات اليوم اخبار التوك شو يوم الثلاثاء صباح البلد

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