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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدينة عربية بلا مياه لهذا السبب

صدى البلد

أعلن مدير عام شركة مياه اليرموك الأردنية المهندس منتصر المومني توقف محطات آبار وادي العرب رقم ١ فجر اليوم الثلاثاء، مبديا اعتذاره واسفه الشديدين للمشتركين، ولاسيما بمدينة إربد.

 

وبحسب صحيفة “الدستور” الأردنية، فقد بين المومني في تصريحات صحفية له، أن ذلك جاء بسبب وجود فصل كهربائي للمرة الثانية في نفس اليوم ثم تبعها توقف لآبار الطبقة، الأمر الذي تسبب في توقف التزويد المائي لخزان زبدا في إربد، والذي يعتبر من أهم المصادر المزودة لحوالي ٨٠ بالمئة من أدوار المياه في إربد.

 

ولفت المومني إلى أن تكرار مثل هذا العطل وخلال نفس اليوم سيكون له آثار سلبية، مطالبا بأخذ التدابير اللازمة والضرورية في المستقبل من جانب شركة الكهرباء لضمان عدم تكرار مثل هذا الفصل عن مصادر ومحطات المياه، خاصة في فترة الصيف.

 

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وذكر أن مناطق في إربد تأثرت بهذا الفصل هي: منطقة الملعب البلدي، ودوار سأل الكبير والصغير، ومنطقة المدرسة الشاملة، ويتوقع أن تتأثر مناطق حديقة تونس وغرب قصر العوادين ومنطقة حديقة المنصور وحديقة أعمار إربد ومنطقة ضاحية الحسين والمنطقة التي بين بلدتي الصريح وحوارة (حماية الأسرة القديمة).

 

وأكد  أن كوادر شركة الكهرباء باشرت العمل على تركيب المحول الجديد أملا بأن يتم إنجاز العمل بأقصى وقت ممكن.

 

ومن جهتها، اتخذت شركة مياه اليرموك جميع التدابير اللازمة لتنظيم برنامج التوزيع بالشكل الذي يحول دون اتساع المناطق المتأثرة بهذا الفصل.
 

الأردن شركة الكهرباء مدينة عربية انفطاع المياه فصل التيار الكهربائي

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