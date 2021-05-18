لقاح كورونا على رأس أولويات القمة الأمريكية - الكورية الجنوبية

أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم، الثلاثاء، أن الرئيس مون جاي إن سيبدأ غدا، الأربعاء، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد قمته الأولى مع الرئيس جو بايدن.



وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه. بي. إس)، أن الرئيس مون سيصل واشنطن اليوم فيما سيبدأ برنامج الزيارة غدا، ويستمر لمدة أربعة أيام سيناقش خلالها العديد من القضايا على رأسها تحسين التعاون المشترك بشأن إنتاج اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أنه سوف يزور مجلس النواب، ويعقد محادثات مع رئيسته نانسي بيلوسي وغيرها من قادة المجلس، كما سيلتقي بنائبة الرئيس كمالا هاريس الجمعة في البيت الأبيض قبل انعقاد القمة مع الرئيس بايدن.

