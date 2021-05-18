طلاء سور السكة الحديد ورصف ورفع كفاءة الشوارع بفاقوس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة فاقوس بإزالة العبارات من علي جدران سور السكة الحديد والبدء في أعمال طلائه لإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة، وكذا رفع الأتربة وتسوية الحفر بشارع السلام بالجليدر تمهيداً لرفع كفاءته ورصفه وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

واضاف المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة مكبرة لرفع كافة الإعلانات واللافتات غير المرخصة وازالة العبارات من علي سور السكة الحديد والبدء في أعمال طلاء السور لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة فضلا عن قيام المعدات برفع الأتربة من شارع السلام وتهيئته بالجليدر تمهيداً لأعمال رصفه ورفع كفاءته تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مراكز ومدن المحافظة.

وأشار رئيس مركز ومدينة فاقوس الي أنه جارى إعاده رد الشئ لاصلة ورفع كفاءة شارعي بورسعيد وسعد زغلول وعمل أرصفة جديدة وتلتورات ودهان البلدورات لإظهار شوارع المدينة بالشكل اللائق.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة بالمراكز والمدن والوحدات المحلية والقروية، لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلي جانب اخر فقد كلف الدكتور من ممدوح غراب محافظ الشرقية محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بدعم الوحدة المحلية بسنهوا بجرار نظافة مزود بمقطورة لإستخدامه في أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع لخلق جو بيئي وصحي لأهالي القرية .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لقرية سنهوا للإطمئنان على مستوي النظافة والوقوف على مستوي الخدمات المؤداه لأهالي القرية.

شدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة والمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وصيانتها أولا بأول وتحسين مستوي الخدمات المؤداه للأهالي مع الاستمرار في اعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وخلال جولة محافظ الشرقية بشوارع القرية تلاحظ له تراكم القمامة والمخلفات بمصرف سنهوا / ميت سهيل ليوجه رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بتطهير المصرف ورفع المخلفات والقمامة الملقاة به ، والتي تتسبب في إعاقة حركة المياه وانبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة وصحة المواطنين .