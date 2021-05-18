أحمد التهامي : عادل إمام حبني وقدمني فنيا وساعد أجيال لحد ما أصبحوا نجوم

احمد التهامي يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

هنأ الفنان أحمد التهامي، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، ونشر عدة صور لهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد التهامي قائلا :" #عادل_إمام_مدرسة_في_الفن_والإنسانية.. الحمدلله أنا من القلائل في جيلي اللي كان ليا نصيب أشارك الزعيم في السينما والمسرح والتليفزيون ، وده خلاني أرافقه في نص مشواره العظيم اللي أمتعنا فيه .. أنا بداية مشواري معاه كان من عشرين سنة في فيلم أمير الظلام ، ووقتها لا كان عندي واسطة ولا شلالية من الأخر كدة ، ما كنتش أعرف أسم في السينما غير عادل إمام ".

وتابع: “ ومن هذا اليوم والأستاذ حبني وقدمني فنيا ودي كانت النقطة الفاصلة في حياتي، أنا بقول الكلام ده ليه عشان أنا عاشرته وشفته أد إيه بيحب الفن ، وبيحب كل الناس اللي حواليه وياما ساعد أجيال وأصبحوا نجوم وكانوا محتاجين فرصة، وشغل ناس كانوا قاعدين في بيوتهم وعمره ما أحرج حد وصالح ناس كتير في الوسط علي بعض ووقف جنب ناس كتير وناس كتير في الوسط تعرف كلامي ده كويس”.



واسترسل : "عادل إمام نجم وإنسان ودول حاجتين ماينفعش ينفصلوا عن بعض، وباين قوي في الصور دعمه لشاب في بداية مشواره ولا هو محتاج يعمل كدة ولا مستني حاجة من حد ، الملخص عادل إمام أسطورة لم ولن تتحقق مجددا ، ربنا يبارك في عمرك وكل سنة وانت طيب وبخير وسعادة ، #عادل_إمام #الزعيم" .

وصادف أمس الاثنين 17 مايو، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ ٨١ و الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، حيث يعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.



الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن الماضي، من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج.

كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.