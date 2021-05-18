لمجابهة كورونا.. غلق 14 منشأة ورفع عشرات حالات الاشغال بأحياء الإسكندرية



شنت الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار تفعيل قرارات رئيس الوزراء، ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، الخاصة بغلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساء اعتبارا من ٦ مايو ٢٠٢١ ولمدة أسبوعين.



وفي حي وسط الإسكندرية، نفذ الحي، برئاسة رجب النقيدي، رئيس الحي، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن غلق 10 منشآت، وتحصيل غرامات فورية من عدد ٤ منشآت، و٤ حالات عدم ارتداء كمامات، ورفع عدد ٤٣حالة اشغال.



شارك في الحملة إدارات اشغال الطريق، والمتابعة، ورخص المحلات، والايرادات، وجاري مواصلة الحملات لتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء، وقرارات محافظ الإسكندرية ورفع الاشغالات والتعديات.

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وشن حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة استهدفت كل من بشاير الخير ١، وبشاير الخير ٢، وشوارع منطقة كرموز، وشوارع غيط العنب.



وأسفرت الحملات عن تحصيل ٢٠٠ جنيه غرامات عدم ارتداء الكمامة فضلا عن ١٢٠٠٠ جنيه غرامات فورية وغلق وتشميع عدد 4 منشآت غير ملتزمة بمواعيد الاغلاق ووجود تجمعات بها وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية وتم التحفظ على عدد من الاشغالات المتنوعة.



شارك بالحملة سكرتير عام الحي واشغال الطريق والمتابعة الميدانية ورخص المحلات والرقابة الرصد البيئي بالحي.



وشددت شعبان على ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة ازمه كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ومازالت الحملات متوالية بنطاق حي غرب.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددًا من القرارات التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من 6 مايو 2021 حتى 21 مايو ، وتشمل غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما من الساعة 9 مساءا مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9 مساءً، وحظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية، وإقرار إجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، وغلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر، والسماح بصلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، مع عدم اصطحاب الأطفال.

